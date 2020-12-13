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منذ بداية كانون الأول.. الشمس لم تظهر في ستوكهولم!

Lebanon 24
13-12-2020 | 12:00
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لم تشهد العاصمة السويدية، ستوكهولم، الشمس منذ مطلع الشهر الجاري.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ستوكهولم ضمن مناطق سويدية لم تر الشمس ولو لمدة ساعة خلال كانون الأول.

وأوضحت أن جهاز متابعة ظهور أشعة الشمس في معهد الأرصاد الجوية، لايزال متوقفا عند نقطة الصفر، الأمر الذي يعني أن الشمس لم تظهر مطلقا في العاصمة ومناطق أخرى.

ونقلت عن لينوس كارلسون عالم المناخ في معهد الأرصاد الجوية وعلم المياه بالسويد أن أقل ما يوصف به مطلع الشهر الجاري هو أنه كان غائما.

ويوم الخميس الماضي، جاء بزوع النهار في تمام الساعة الثامنة و33 دقيقة صباحا، بينما حل الظلام في الساعة الثانية وخمسون دقيقة في ستوكهولم، دون ظهور أثر للشمس.

وعلى مدار الشهر الذي بدأ قبل 12 يوما، لم تسجل أي ساعة يمكن وصفها بالمشمسة، وسط توقعات بان تبقى الأيام المقبلة قاتمة.

وفي المتوسط، يسجل ظهور في العاصمة السويدية، 33 ساعة طوال شهر كانون الأول، وهو ما يزيد قليلا عن ساعة يوميا.

يذكر أنه في عام 1934، لم تشهد ستوكهولم الشمس مطلقا على مدار شهر كانون الأول.
المصدر: سبوتنيك
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