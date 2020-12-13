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منوعات
فيضانات بعد الحرائق... ماذا يحصل في استراليا؟
Lebanon 24
13-12-2020
|
18:00
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استعد آلاف لفيضانات على الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الأحد مع إغلاق شواطئ وحث السلطات الناس على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل وذلك بعد أيام من حرائق الغابات التي هددت أحد مواقع التراث العالمي بأستراليا.
ومع هطول أمطار بلغ ارتفاعها 475 مليمترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أصدر مكتب الأرصاد الجوية "تحذيرا من الطقس السيء" بالمنطقة الحدودية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند ، وهي منطقة مكتظة بالسكان تشمل مدينة برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند.
وتم قبل أسبوع إخلاء جزيرة فريزر القريبة بسبب حرائق الغابات مما بدد الآمال في أن يؤدي سقوط المطر إلى جعل الحرائق الموسمية أقل خطورة من العام الماضي.
ووجهت السلطات تحذيرا بشأن جزيرة فريزر ، أكبر جزيرة رملية في العالم ،من الفيضانات شمل حث قائدي المركبات على تجنب الطرق التي ارتفعت المياه فيها بالفعل.
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