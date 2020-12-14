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برجك اليوم

Lebanon 24
14-12-2020 | 05:56
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الحمل 
يعلن هذا اليوم عن أفراح كثيرة وأوضاع مريحة ومواهب متفجرة 
الثور 
تخوض مجالاً جديداً في العمل، وهذا لن يكون سهلاً فكن مستعداً لتحديات جديدة
الجوزاء 
جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة
السرطان 
تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل انواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً
الأسد 
القرارات العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها
العذراء 
مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته
الميزان 
لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك
العقرب
أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك
القوس
عالج كلّ المسائل المهنية بوعي وحكمة لأنك تحصد قريباً نتائج باهرة في مقدمها ترقية لم تكن تتوقعها
الجدي 
حضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق إنجازات مهمّة، لكن لا تهدر الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب اولوياتك 
الدلو 
إحذر المشكلات المهنية
الحوت 
تؤدي عاطفتك الجياشة دوراً إيجابياً في تعزيز علاقتك بالحبيب وتعميقها أكثر فأكثرٍ
المصدر: السومرية
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