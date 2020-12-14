منوعات

مأساة ابن الـ 27.. تأخر تشخيصه بسبب أزمة كورونا فمات بالسرطان

Lebanon 24
14-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-774823-637435390745158048.jpg
Doc-P-774823-637435390745158048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسببت أزمة كورونا في زيادة الضغط على المؤسسات الصحية، لا سيما في البلدان الأكثر تضررا، في ظاهرة قادت إلى وفاة شاب بريطاني يبلغ من العمر 27 عاما.

 

فقد كشفت عائلة الشاب، وهو أب لطفلين، أنه كان يتوسل للأطباء لفحصه بالرنين المغناطيسي، فيما كانوا يرفضون بسبب الضغط الذي تعانيه المستشفيات مع تفشي فيروس كورونا.

 

وفي نهاية المطاف توفي الشاب شيروين هول متأثرا بمرض السرطان، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

وقال المصدر إن هول من ويست يوركشاير، ذهب إلى المستشفى في 23 آذار الماضي يعاني آلاما في الساق، ورغم زياراته المتكررة، لم يُعط سوى جرعة من المضادات الحيوية، بسبب تشخيص خاطئ لالتهاب البروستاتا.

 

وبعد 13 زيارة للمستشفى في 4 أسابيع توسل فيها الأطباء لإجراء مسح ضوئي، حصل هول أخيرا على التصوير بالرنين المغناطيسي في 26 مايو.

 

وكشف الفحص عن إصابته بورم خبيث في الحوض يبلغ طوله 14 سم، و30 ورما صغيرا في رئتيه، حتى توفي الأسبوع الماضي.

 

وقال هول قبل وفاته: "ظللت أتوسل إليهم في نيسان وأيار لإعطائي صورة بالرنين المغناطيسي لكن لم يستمع إلي أحد. أخبرني كل من طبيبي العام ومستشاري أنني لا أستطيع الحصول على الفحص لأن الخدمات تباطأت بسبب أزمة فيروس كورونا".

 

وقالت أرملته لاترويا: "أنا محطمة. لقد فقدت حب حياتي، إذا تم اكتشاف سرطان شيروين في وقت مبكر فكان من المحتمل أن يتم إنقاذه".

 

كما أشارت إلى أن زوجها طلب منها أن تبذل قصارى جهدها لمنع تكرار مأساته مع عائلات أخرى، وأضافت: "كان يقلقني أن الحكومة وخدمة الصحة الوطنية يرددون أن خدمات السرطان عادت إلى طبيعتها، لكن تجربة عائلتنا أظهرت أن هذا ليس حقيقيا".

 

وتأتي وفاة هول في الوقت الذي أطلق فيه مرضى سرطان ومشاهير وموظفو خدمات صحية، حملة تدعو الحكومة إلى تعزيز خدمات السرطان التي توارت خلف أزمة "كوفيد 19".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2020-12-14
15:00 | 2020-12-14
12:00 | 2020-12-14
09:00 | 2020-12-14
09:00 | 2020-12-14
05:56 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website