العثور على "ساق مبتورة" في الشارع.. وفرضيتان تفسّران الواقعة!

عثر في أحد شوارع محافظة الجيزة المصرية على ساقٍ مبتورة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تفاصيلها وحقيقة قصّتها.





وتوصلت المعاينة إلى أنّ القماش الملفوف به الساق، من أنواع "قماش الكفن" الخاص بتكفين الموتى، وجرى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، كما اتضح أن الساق مبتورة بآلة حادة. وبحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري، فقد كان مركز شرطة منطقة العجوزة بمحافظ الجيزة جنوبي العاصمة القاهرة، تلقى بلاغاً يفيد العثور على جزء من "جثة شخص" بشارع السودان، وهو أحد الشوارع المزدحمة بالمارة والمحال، حيث تم العثور على ساق ذكر، ملفوفة بقطعة قماش داخل كيس بلاستيكي، وقد أحاط الأمن بالمنطقة.وتوصلت المعاينة إلى أنّ القماش الملفوف به الساق، من أنواع "قماش الكفن" الخاص بتكفين الموتى، وجرى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، كما اتضح أن الساق مبتورة بآلة حادة.

ووفقا لما نشر موقع صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، فقد طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الساق واستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم بشأن هوية الشخص المجهول الذي ألقى بالساق وسط الشارع.



ورجحت التحقيقات فرضيتين تفسران الواقعة إحداهما: أن يكون وراء الواقعة شبهة جنائية، وأن الجاني ألقى بجزءٍ من الجثة بالشارع في محاولة لتشتيت أجهزة الأمن، أمّا الثانية فهي أن تكون الساق بُترت جراء عملية جراحية، ولم تدفن، وتم التخلّص منها في هذا المكان.