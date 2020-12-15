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منوعات
اشترى 160 تذكرة "يانصيب" فازت كلّها.. وهذا هو المبلغ النهائي!
Lebanon 24
15-12-2020
|
18:00
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اشترى رجل أميركي يدعى كوام كروس من منطقة دامفريز بولاية فرجينيا 160 تذكرة "يانصيب"، فكانت سبباً في فوزه بـ800 ألف دولار.
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" عن كروس قوله إنّه اشترى 160 تذكرة للفوز بإحدى جوائز "اليانصيب"، التي أعلن عن نتائجها يوم 5 كانون الأول، مشيراً إلى أنّ جميع التذاكر حملت نفس الرقم "7314".
وعن سبب اختياره هذا الرقم، ذكر كروس أنّه كان يتابع برنامجاً تلفزيونياً ثم لمح الرقم خلاله، مضيفاً "شعرت أن هذا هو الرقم الذي سيجلب لي الحظ".
وبالفعل تحقّق حدسه، حيث فازت كلّ التذاكر الـ160 بالجائزة الكبرى، وكانت قيمة كل تذكرة 5 آلاف دولار، مما يعني أنّه فاز بملبغ قدره 800 ألف دولار في المجموع النهائي.
وعلّق: "قلت في البداية إن هذا الأمر مستحيل.. تحققت من الأرقام 82 مرة.. إنه شعور خيالي".
ولم يقرر كروس بعد ما سيفعله بما حصده من أموال.
المصدر:
سكاي نيوز
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