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الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها

Lebanon 24
15-12-2020 | 14:18
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعائلة أعدت مفاجأة مؤثرة للأم. وفي المقطع الذي نشرته الشابة ماريون شقير عبر حسابها على "التيك توك"، تبدو العائلة تستعد لتصوير مشهد أو لقطة لإرسالها للإبن المغترب بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وما إن تجمعوا حتى أطل الإبن في الخلفية، وسط صدمة الاب والام. ويبدو من ردة فعل الأم المؤثرة أنها لم تكن تعلم بحضوره من السفر، وقد دبرت العائلة المفاجأة اللطيفة.
 
ولقي الفيديو المنشور ردات فعل إيجابية حيث أثنى نشطاء على المفاجأة اللطيفة والمؤثرة. كما لقي التفاعل من ناحية الوضع الصعب الذي تعيشه مئات الاسر اللبنانية بسبب هجرة اولادها، وعدم قدرتهم بسبب ظروف كثيرة على العودة الى لبنان، أقلّه للقاء عائلاتهم. وكذلك لقي التفاعل بسبب زيادة عدد الابناء المهاجرين في السنة الاخيرة نظرا للاوضاع العصبية التي نعيشها في لبنان، واضطرار الابناء الى الرحيل لعدم مقدرتهم على البقاء في وطن لا يجدون فيه قوت يومهم.
 
 
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