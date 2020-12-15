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قصة مقززة.. قدمت حفيدتها القاصر لزوجها "لاغتصابها" كي تكسب رضاه!

Lebanon 24
15-12-2020 | 17:22
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في جريمة بشعة وقعت في مدينة مصرية مؤخرا، قدمت جدة حفيدتها الطفلة لزوجها ليقوم باغتصابها عدة مرات وتحمل منه.

وذكرت صحف مصرية أن التحقيقات في الجريمة التي وقعت في منطقة حلوان بالقاهرة كشفت أن الجدة، من ناحية الأم، قدمت حفيدتها التي لم تتجاوز 13 عاما وتعاني من "إعاقة ذهنية" لزوجها الذي يصغرها في السن "في محاولة لإغرائه ليكمل زواجه منها ولكسب رضاه".

وكشفت التحريات أن زوج الجدة اغتصب الطفلة لمدة نحو 6 أشهر وحملت منه.

وقررت الجدة من ناحية الأب الذهاب بالطفلة المجني عليها إلى المستشفى بعد بكائها المستمر من الألم بسبب ما في بطنها، وهناك اكتشفت، بعد إجراء التحاليل، أنها حامل في الشهر الثاني.

وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها، من ناحية الأم، الذي قام باغتصابها نحو 20 مرة في حظيرة للدجاج فوق سطح المنزل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم إلى سطح البيت مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" وكان "يعاشرها معاشرة الأزواج".

وألقت شرطة مباحث القاهرة، الأحد، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت أيضا بالقبض على جدة الطفلة من ناحية الأم.

وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية أن المتهمة أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن اغتصاب حفيدتها على يد زوجها.

المصدر: العين
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