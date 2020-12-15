فندق يطلب من ضيوفه إكمال تحدِ خاص قبل تسجيل الدخول

يتميز فندق "ذا كلوك وورك" في بريطانيا، بطريقة فريدة لتسجيل الوصول، تتضمن ضرورة عبور الضيوف تحدي خاص للحصول مفاتيحهم، ومن خلال العمل كفريق واحد، يجب عليهم حل الألغاز عبر طوابق الفندق أثناء تشغيل العد التنازلي.وبعد الترحيب بالضيوف، يطلب الفندق منهم استكشاف التحديات وكشف الأسرار، وإلقاء نظرة خاطفة على الغرف، وتقول إدارة الفندق: "نحن نعد بأن يكون هناك الكثير من الضحك، والمغامرات، واللحظات التي تحبس الأنفاس".ولحسن الحظ، لن يتم رفض دخولك إذا لم تتمكن من حل الألغاز، وبمجرد عبورك للمتاهة، ستحصل على وجبة من 3 أطباق مطبوخة من قبل طاهٍ خاص. وتشمل الإقامة خدمة النادل الشخصي وتحتوي غرفة المعيشة على تلفزيون ذكي ومدفأة، بالإضافة إلى منطقة سبا مع حوض استحمام ساخن وساونا.وينصح الضيوف بارتداء ملابس مريحة لعبور المتاهة التي تمتد على مساحة الفندق بالكامل، وتبدأ الأسعار من 110 جنيه إسترليني (138 دولار) للفرد في الليلة في منتصف الأسبوع ومن 135 جنيه إسترليني (170 دولار) للفرد في الليلة في عطلات نهاية الأسبوع.