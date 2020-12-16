الحمل
تناقش أموراً جدية، وتفاوض على راتب جديد أو مشروع يجب أن يبصر النور، تتفاهم مع المحيط بإيجابية، وتجد آذاناً مصغية لمقترحاتك
الثور
لا تتصرف بشكل عدائي ولا تهاجم الحبيب مهما يكن السبب ومهما تكن وطأة الظروف قاسية عليك لأنك بذلك تزيد الامور سوءاً
الجوزاء
تأسف ربما على تفويتك فرصة للارتباط، الا انك لا تستطيع التعويض في وقت قريب، ويبدو القلب سعيداً
السرطان
أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها
الأسد
إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية
العذراء
تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، قد تقلق او تستاء بسبب عطل منزلي اوغيره او ربما بشأن مسألة عائلية
الميزان
الحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافية
العقرب
ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر
القوس
بانتظارك مشاكل زوجية هائلة ومشاكل شخصية يعقبها فترة من المصالحة وتضطر إلى الخضوع لتنازلات زوجية خطيرة
الجدي
مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب تحاول أن تطال منك لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة
الدلو
تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة
الحوت
تلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فحاول أن تستفيد من ذلك لتعيشا أجواء رومانسية ولقاءات حارة