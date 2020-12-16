الحملتناقش أموراً جدية، وتفاوض على راتب جديد أو مشروع يجب أن يبصر النور، تتفاهم مع المحيط بإيجابية، وتجد آذاناً مصغية لمقترحاتكالثورلا تتصرف بشكل عدائي ولا تهاجم الحبيب مهما يكن السبب ومهما تكن وطأة الظروف قاسية عليك لأنك بذلك تزيد الامور سوءاًالجوزاءتأسف ربما على تفويتك فرصة للارتباط، الا انك لا تستطيع التعويض في وقت قريب، ويبدو القلب سعيداًالسرطانأوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودهاالأسدإحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليوميةالعذراءتنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، قد تقلق او تستاء بسبب عطل منزلي اوغيره او ربما بشأن مسألة عائليةالميزانالحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافيةالعقربترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمرالقوسبانتظارك مشاكل زوجية هائلة ومشاكل شخصية يعقبها فترة من المصالحة وتضطر إلى الخضوع لتنازلات زوجية خطيرةالجديمهما سمعت من انتقادات وأكاذيب تحاول أن تطال منك لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارةالدلوتحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئةالحوتتلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فحاول أن تستفيد من ذلك لتعيشا أجواء رومانسية ولقاءات حارة