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"باتمان" يظهر في شوارع بلد عربي (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2020 | 15:00
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل بملابس وسيارة بطل سلسة أفلام "باتمان" الشهيرة، يتجول في شوارع مدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.

 

وتم الكشف عن شخصيته في لقاء تلفزيوني على إحدى المحطات المصرية، وهو باسم رؤوف.

 

وقال باسم إنه يعمل في مجال استيراد السيارات واصفا بأنه رجل أعمال مصري، لذلك كانت السيارة ضمن الموديلات المستوردة من الخارج، وقرر قيادتها.

 

وأضاف رؤوف في اللقاء بأن السيارة مرخصة وجماركها سليمة وتملك جميع الأوراق الرسمية.

 

وأضاف في الحوار بأنه معجب بشخصية "باتمان"، وبين ليلة وضحاها أصبح تريند على السوشيال ميديا، وأنه لم يتضرر من ذلك.

 
المصدر: سبوتنيك

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