الصين تفتتح أكبر جسر معلّق في العالم! (فيديو)





وذكرت الصحيفة أن طول الجسر الرئيسي يبلغ 1386 متراً، ويبلغ ارتفاعه عن سطح النهر 330 متراً، ويصل امتداد الرافعة المستخدمة في المشروع لأكثر من 1000 متر، وهي أكبر رافعة كابلات في العالم لبناء الجسور الجبلية. وبحسب ما ذكرت صيحفة "China Daily"، فقد واجه تشييد الجسر الفولاذي المعلق كجزء من مشروع طريق "هوابينغ - ليجيانغ" السريع صعوبات فنية كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر الزلازل والارتفاع العالي.وذكرت الصحيفة أن طول الجسر الرئيسي يبلغ 1386 متراً، ويبلغ ارتفاعه عن سطح النهر 330 متراً، ويصل امتداد الرافعة المستخدمة في المشروع لأكثر من 1000 متر، وهي أكبر رافعة كابلات في العالم لبناء الجسور الجبلية.





ومنذ افتتاحه في عام 2020، أصبح الجسر محركاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بعدما اكتمل تشييده أواخر كانون الثاني الماضي.



يشار إلى أن المشروع قد ساهم في تشجيع تصدير المحاصيل الصناعية وتنشيط قطاع السياحة في المنطقة. ومنذ افتتاحه في عام 2020، أصبح الجسر محركاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بعدما اكتمل تشييده أواخر كانون الثاني الماضي.يشار إلى أن المشروع قد ساهم في تشجيع تصدير المحاصيل الصناعية وتنشيط قطاع السياحة في المنطقة.

بدأت الصين تشغيل الجسر الذي يحتوي على أكبر امتداد معلق في العالم، فوق نهر "Beipanjiang" جنوب غربي الصين.