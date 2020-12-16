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منوعات
الضحية طفلة السنتيْن.. جريمة مروّعة على يد المربية "ذات الوجه الملائكي"!
Lebanon 24
16-12-2020
|
18:00
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تحوّلت مربية أطفال في أميركا وصفتها وسائل إعلام بأنّها "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة بعدما أثبتت الأدلة أنّها أقدمت على قتل طفلة لم تتجاوز السنتيْن من عمرها.
ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" في ولاية جورجيا الأميركية، تهماً عدة للمربية كيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاماً، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.
وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، فقد كانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.
ولدى مواجهة فلود، قالت إنّ رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.
وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".
وعلقت كريستين غانت، والدة الطفلة الراحلة على الواقعة، قائلة: "يبدو كأنها أصيبت بالجنون. لقد كان الشيطان أمامي لسنوات ولم أر ذلك".
من جانبها، دافعت شيري ترافيس، صديقة المربية عنها، مؤكدة أنها تعشق الأطفال ومن المستحيل أن تفعل شيئاً كهذا، على حد قولها.
يذكر أن فلود اعتقلت في السابق بتهمتين هما حيازة المخدرات والاعتداء.
المصدر: سكاي نيوز
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