منوعات

الضحية طفلة السنتيْن.. جريمة مروّعة على يد المربية "ذات الوجه الملائكي"!

Lebanon 24
16-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-775485-637437148082300535.jpg
Doc-P-775485-637437148082300535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحوّلت مربية أطفال في أميركا وصفتها وسائل إعلام بأنّها "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة بعدما أثبتت الأدلة أنّها أقدمت على قتل طفلة لم تتجاوز السنتيْن من عمرها.
 
ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" في ولاية جورجيا الأميركية، تهماً عدة للمربية كيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاماً، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.

وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، فقد كانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

ولدى مواجهة فلود، قالت إنّ رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.

وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".
 
وعلقت كريستين غانت، والدة الطفلة الراحلة على الواقعة، قائلة: "يبدو كأنها أصيبت بالجنون. لقد كان الشيطان أمامي لسنوات ولم أر ذلك".

من جانبها، دافعت شيري ترافيس، صديقة المربية عنها، مؤكدة أنها تعشق الأطفال ومن المستحيل أن تفعل شيئاً كهذا، على حد قولها.

يذكر أن فلود اعتقلت في السابق بتهمتين هما حيازة المخدرات والاعتداء.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2020-12-16
12:40 | 2020-12-16
12:00 | 2020-12-16
09:00 | 2020-12-16
05:59 | 2020-12-16
23:00 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website