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أمريكية تتلقى بطاقة بريدية من والدتها الراحلة

Lebanon 24
16-12-2020 | 23:00
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تلقت إحدى سكان مدينة يونغستاون في ولاية أوهايو الأمريكية، بطاقة تهنئة بعيد ميلادها، تم إرسالها في عام 2015 من قبل والدتها الراحلة.

ووفقا لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء، تفاجأت كاترينا جونز عندما شاهدت مغلفًا بارزًا في بريدها ليتبين لاحقا أن والدتها المتوفاة قبل عامين قامت بإرساله.
 

وقالت جونز في تعليق للوكالة: "عنوان المرسل كان عنوان منزل والدتي، ثم نظرت إلى خط اليد وأدركت أن الرسالة كتبتها والدتي التي توفيت عام 2018. كان التاريخ على الختم البريدي 20 يونيو 2015. وتضمن الظرف البريدي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي".

وأعربت جونز عن استغرابها في وصول الخطاب بعد 5 سنوات من الإرسال، لكنها أشارت إلى أنها علامة لها وقالت: "قال لي زميلي في العمل إن هذه إشارة. كان من المفترض أن أحصل على البطاقة الآن، وليس حينذاك".

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