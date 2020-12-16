أمريكية تتلقى بطاقة بريدية من والدتها الراحلة

Ohio woman receives birthday card from late mother 5 years later https://t.co/ZPr2utBoOF pic.twitter.com/A1v6diFcB6
— FOX8 WGHP (@myfox8) December 14, 2020
Ohio woman receives birthday card from late mother 5 years later https://t.co/ZPr2utBoOF pic.twitter.com/A1v6diFcB6
وقالت جونز في تعليق للوكالة: "عنوان المرسل كان عنوان منزل والدتي، ثم نظرت إلى خط اليد وأدركت أن الرسالة كتبتها والدتي التي توفيت عام 2018. كان التاريخ على الختم البريدي 20 يونيو 2015. وتضمن الظرف البريدي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي".
وأعربت جونز عن استغرابها في وصول الخطاب بعد 5 سنوات من الإرسال، لكنها أشارت إلى أنها علامة لها وقالت: "قال لي زميلي في العمل إن هذه إشارة. كان من المفترض أن أحصل على البطاقة الآن، وليس حينذاك".