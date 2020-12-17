16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
17-12-2020
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها علاقة بوضعك المهني
الثور
في الجو حب وعواطف حارة وعملية إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم
الجوزاء
تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية
السرطان
تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك
الأسد
تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتجري اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم
العذراء
راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصاً في الأيام المقبلة
الميزان
لا تميل إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد
العقرب
قد تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف
القوس
يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات تفتح أمامك أبواب التقدّم والترقّي والمكافآت
الجدي
إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر
الدلو
يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها
الحوت
يتحدث هذا اليوم عن حب وعشق ورومانسيّة، وعن خبر عائلي جيد وواعد وسفر تقوم به على أثر دعوة
المصدر: السومرية
الأكثر قراءة
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
12:00 | 2020-12-16
16/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:28 | 2020-12-16
16/12/2020 08:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2020-12-16
أمريكية تتلقى بطاقة بريدية من والدتها الراحلة
21:00 | 2020-12-16
الصين تفتتح أكبر جسر معلّق في العالم! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
الضحية طفلة السنتيْن.. جريمة مروّعة على يد المربية "ذات الوجه الملائكي"!
15:00 | 2020-12-16
"باتمان" يظهر في شوارع بلد عربي (فيديو)
12:40 | 2020-12-16
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:00 | 2020-12-16
مجزرة "لامبورغيني" و"جاغوار".. حريق غادر التهم كل شيء! (صور)
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 07:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 07:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 07:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact