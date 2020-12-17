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طفل يتسبّب بأزمة مالية لوالدته.. أنفق مبلغاً كبيراً على لعبة فيديو!

Lebanon 24
17-12-2020 | 15:00
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تسبّب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فقط بأزمة مالية لوالدته بعدما تبيّن أنّه أنفق مبلغاً كبيراً من المال على لعبة فيديو شهيرة. 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ جيسيكا جونسون، والدة الطفل جورج، لم تكن تدرك أثناء عملها من منزلها خلال فترة الإغلاق بولاية كونيتيكت الأميركية، أنّ ابنها كان ينفق مبالغ مالية على شراء إضافات تعزّز تفوقه في ألعاب الفيديو التي كان يمارسها.

واكتشفت الأم إنفاق جورج مبالغ طائلة على تلك الألعاب بعدما وصلتها إشعارات بالسحب من قبل "آبل" و"باي بال".

وقالت جيسيكا في تصريحات للصحيفة إنّها ظنت في البداية أن الأمر مجرّد خلل أو عملية احتيال، لكنّ المسؤولين عن خدماتها المالية أكّدوا لها أن المبالغ المسحوبة قانونية.
 
وتقدمت جيسيكا بدعوى احتيال بعدما تخطت قيمة الفاتورة المترتبة عليها 16 ألف و293 دولاراً، إلا أنّه جرى إبلاغها من قبل منصات الدفع بأنّ غالبية المبلغ ذهب على شكل مشتريات خاصة بلعبة "سونيك".

واعترفت الأم بأنّها تمر الآن بأزمة مالية من جرّاء ما حدث، وأنّها مسؤولة بشكل أو بآخر عما حدث لأنها لم تعتمد إعدادات أمنية رقابية على حساباتها، إلا أنّها في المقابل حمّلت شركات الألعاب المسؤولية قائلة: "ابني صغير ولا يفهم أن هذه الأموال حقيقية. كان يعتقد أنه يمارس لعبة رسوم متحركة في عالم ليس حقيقيا بالنسبة له. لماذا تقبل الألعاب الأموال من الأطفال؟. عليهم أن يجدوا حلا لذلك".
المصدر: سكاي نيوز
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