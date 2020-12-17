طفل يتسبّب بأزمة مالية لوالدته.. أنفق مبلغاً كبيراً على لعبة فيديو!

تسبّب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فقط بأزمة مالية لوالدته بعدما تبيّن أنّه أنفق مبلغاً كبيراً من المال على لعبة فيديو شهيرة.





واكتشفت الأم إنفاق جورج مبالغ طائلة على تلك الألعاب بعدما وصلتها إشعارات بالسحب من قبل "آبل" و"باي بال".



وقالت جيسيكا في تصريحات للصحيفة إنّها ظنت في البداية أن الأمر مجرّد خلل أو عملية احتيال، لكنّ المسؤولين عن خدماتها المالية أكّدوا لها أن المبالغ المسحوبة قانونية. وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ جيسيكا جونسون، والدة الطفل جورج، لم تكن تدرك أثناء عملها من منزلها خلال فترة الإغلاق بولاية كونيتيكت الأميركية، أنّ ابنها كان ينفق مبالغ مالية على شراء إضافات تعزّز تفوقه في ألعاب الفيديو التي كان يمارسها.واكتشفت الأم إنفاق جورج مبالغ طائلة على تلك الألعاب بعدما وصلتها إشعارات بالسحب من قبل "آبل" و"باي بال".وقالت جيسيكا في تصريحات للصحيفة إنّها ظنت في البداية أن الأمر مجرّد خلل أو عملية احتيال، لكنّ المسؤولين عن خدماتها المالية أكّدوا لها أن المبالغ المسحوبة قانونية.