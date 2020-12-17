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قاد "الجيت سكي" لأول مرة لرؤية حبيبته.. فكانت نهايته السجن!

Lebanon 24
17-12-2020 | 18:00
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قام شابٌّ بريطاني بكسر قواعد وإجراءات "كورونا" لأجل الوصول إلى حبيبته عبر البحر، حيث ركب الـ"جيت سكي" لأول مرة في حياته، حتى يصل إلى الجزيرة التي تقطن بها حبيبته، متحدياً قواعد العزل التي جرى فرضتها بريطانيا، لأجل احتواء وباء "كورونا"، لكنّ نهايته كانت في السجن. 
 
وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد ركب الشاب الـ"جيت سكي" ثمّ سار على قدميه لمدّة 4 ساعات ليلاقي حبيبته في جزيرة "مان"، قبل أن يُكشف أمره ويحكم عليه القضاء المحلّي بالسجن لانتهاكه قواعد العزل العام.

وقام دايل ماكلافلن الذي يقطن في إيشير بجنوب اسكتلندا بهذه المغامرة بعدما تعرّف إلى حبيبته في أيلول عندما كان يعمل في صيانة أسطح المنازل في جزيرة "مان"، وهو إقليم بريطاني يتمتّع بحكم ذاتي في البحر الأيرلندي.
 


ومنذ عودته إلى الديار بعد انتهاء عقد عمله، لم يتسنّ له لقاء حببيته، إذ حظرت جزيرة "مان" على غير المقيمين فيها الوفود إليها بسبب وباء "كوفيد-19".

ومن شدّة يأسه، استأجر "جيت  سكي"، ليعبر بحراً المسافة الفاصلة الممتدّة على 40 كيلومتراً، علما أنه لم يقد يوماً مركبة من هذا النوع.

وظنّ الشاب البالغ 28 عاماً أنّ الرحلة ستستغرق 40 دقيقة، لكنّها استغرقت في نهاية المطاف أكثر من 4 ساعات لعبور بحر هائج وسط حرارة لا تتخطّى 8 درجات مئوية.
 
واضطر بعد ذلك إلى قطع 24 كيلومتراً مشيا للوصول إلى منزل حبيبته، بحسب ما نقلت "بي بي سي" عن مصادر قضائية.
وأوقفت الشرطة الشاب بتهمة دخول الجزيرة بما يخالف القانون وحكم عليه قاض محلّي بالسجن 4 أسابيع على خلفية انتهاك قواعد العزل العام السارية في الجزيرة "عن سابق تصوّر وتصميم".
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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