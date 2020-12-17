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منوعات
دفع تعويضاً بنحو 2700 دولار بسبب إهانة امرأة على "واتساب"
Lebanon 24
17-12-2020
|
23:00
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أيدت محكمة استئناف أبو ظبي، قرارًا يأمر رجل بدفع 10 آلاف درهم كتعويض لامرأة بعد إرسال رسائل مسيئة لها عبر تطبيق "واتساب".
ورفعت المرأة دعوى ضد الرجل مطالبة بمبلغ 100 ألف درهم (أي نحو 2722 دولار) لإهانتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب 9% فائدة لتأخير الدفع. ووجدت المحكمة الابتدائية في أبو ظبي أن الرجل مذنب وأمرته بدفع 10 آلاف درهم كتعويض، مع 4% فائدة سنوية إذا أخر الدفع، ولكن المرأة استأنفت القرار وطالبت المحكمة بزيادة المبلغ، في حين رفضت محكمة الاستئناف القرار وأيدت حكم المحكمة الابتدائية الذي ينص على أن طلب المرأة لم يتضمن أي تفاصيل أخرى تستدعي زيادة التعويض، ولم تزد المبلغ عن 10 آلاف درهم إماراتي.
وقال مسؤول عن تطبيق "واتساب"، أنه يمكن للناس الآن تقديم شكوى إلى إدارة الاتصالات (DoT) ضد الرسائل المسيئة الواردة على التطبيق، وتحتاج الضحية فقط إلى تقديم لقطة شاشة للرسالة مع رقم الهاتف المحمول وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى ccaddn-dot@nic.in. وتابع: "إذا تلقى أي شخص تهديدات مسيئة تتضمن إهانات أو تهديد بالموت أو رسائل مبتذلة على "واتساب"، فيرجى إرسال لقطات شاشة للرسالة مع أرقام الهاتف المحمول على الإيميل المخصصة منذ قرابة عام لتلقي مثل هذه الرسائل والتعامل معها".
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