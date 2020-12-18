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برجك اليوم

Lebanon 24
18-12-2020 | 05:59
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الحمل
قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل.

الثور
مشروع ارتباط يلوح في الأفق.
الجوزاء
يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج.
السرطان
أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به.
الأسد
تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً.

العذراء
يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ.
الميزان
المغامرات العابرة لن تفيدك.

العقرب
لا تتهوّر في اتخاذ قرار.

القوس
لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك.
الجدي
قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية.

الدلو
تكون مطمئناً ومرتاحاً.

الحوت
تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح.
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