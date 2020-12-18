بحساب الأرقام.. هذا ما يخبّئه العام 2021!



على أبواب العام 2021، يترقب الناس بكثير من اللهفة ما ينتظرهم وما يخبّئه لهم العالم الجديد من أحداث ومفاجآت سواء كانت إيجابية أو سلبية.





المصير في 2021

ومن أجل معرفة أسرار المصير وما يخبئه العام 2021 من أحداث ومفاجآت إيجابية أو سلبية على الصعيد العام والشخصي وعلى المستويات الاجتماعية والعاطفية والمهنية والمادية والصحية وغير ذلك من المهم القيام بعملية حسابية سهلة جداً من خلال الاعتماد على أرقام هذا العام. وبحسب ما ذكر موقع "الجميلة"، فإنّه يمكن اللجوء إلى عملية حسابية سهلة جداً تستند على علم أرقام هذا العام أي 2 و0 و2 و1، لمعرفة ما يمكن أن يحمله العام الجديد.ومن أجل معرفة أسرار المصير وما يخبئه العام 2021 من أحداث ومفاجآت إيجابية أو سلبية على الصعيد العام والشخصي وعلى المستويات الاجتماعية والعاطفية والمهنية والمادية والصحية وغير ذلك من المهم القيام بعملية حسابية سهلة جداً من خلال الاعتماد على أرقام هذا العام.

وتقوم هذه العملية الحسابية على جمع هذه الأرقام بهذه الطريقة 2+ 0+ 2+ 1= 5.

معاني الرقم 5

ينقل الموقع عن خبراء علم الأرقام أن هذا الرقم (5) يرتبط بالكثير من الحيوية والحركة. ويشيرون إلى أنه يقع تحت سيطرة الكواكب التي تحكم برج الدلو وهي جوبيتر وساترون وميركور. ويدل الرقم 5 على التقاط الانفاس بعد اختناق وعلى كثرة الحركة وعلى التخطيط.

- كما أنه يعني أن العالم يمكن أن يشهد النشاط والحماس والإبداع في الكثيرمن المجالات. إلا أنّه يدل في المقابل على أنّه قد يعرف العام 2021 مراحل من الاضطراب وعدم الاستقرار في بعض أجزائه.

- كما يشير الحصول على هذا الرقم إلى معاني الحرية والقدرة الكبيرة على التعبير والميل إلى مساعدة الآخرين وهو ما يمكن أن يحدث في الكثير من أنحاء الأرض لأسباب منها حب الخير أو الحروب أو الأزمات المفاجئة.

- ويرتبط هذا الرقم بالفضول أي بتدخل بعض الجهات في شؤون جهات أخرى وبالميل إلى خوض تجارب جديدة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الإنجازات وخصوصاً على المستويين الاجتماعي والعملي. ولهذا من الممكن أن يستعيد العالم طفرته الاقتصادية ونشاطه الذي هدأ إلى حد الكساد في العام 2020.

- قد يعني الرقم 5 الذكاء وتطور العديد من الأبحاث العلمية التي أرجئت من ااجل تاحقيق التطور في احد جوانب الحياة البشرية الاكثر أهمية. الا انه يعني في المقابل المنافسة الشديدة التي يمكن ان تولد النزاعات.

- والرقم 5 هو رقم الانفتاح على الكثير من الجهات ما يعني قيام المصالحات في حياة البلدان كما الأشخاص ونهاية المشاكل والخلافات التي ادت في العام 2020 إلى تحداث العديد من المآسي.

- قد يكشف الحصول على الرقم 5 بحساب ارقام العام 2021 الغنى والخيرات والتغييرات الجذرية في بعض جوانب الحياة البشرية. كما انه يشير الى الاختراع والذهاب إلى عوالم اخرى ما يمكن ان يغير نمط الحياة.

- الرقم 5 رمز من رموز التآخي والانفتاح على الآخر ومد الجسور والتعاون الذي قد تحتاج اليه بعض الشعوب بشكل مفاجئ وتسارع شعوب أخرى إلى تحقيقه.

- كذلك يمكن أن يدل هذا الرقم على بدء مرحلة جديدة منفصلة تماماً عن أمور حدثت في العام الحالي (2020) على المستويات المختلفة. ومن أبرز ما تخبئه سنة 2021 وما يظهر من خلال حساب أرقامها الازدهار واعادة البناء وزيادة القدرة على تقبل الآخر اياً يكن وجه الاختلاف معه. فقد يكون العام المقبل عام الحروب العابرة لكنّه عموماً عام الهدوء والمصالحات المختلفة والخيارات غير المسبوقة.