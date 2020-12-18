فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)

أطلت "صاحبة الإلهام"، ليلى عبداللطيف، مع الإعلامي طوني خليفة، في مقابلة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث ظهرت عبداللطيف وقد فقدت الكثير من وزنها.

ووصفت عبداللطيف سنة 2021 بأنها أسوأ من الـ2020 على الصعيد الاقتصادي للدول، لافتة إلى أنّ هناك دولاً ستشهد مجاعات وأزمات اقتصادية إضافة إلى كوارث.

وأعلنت عبداللطيف أنّ لبنان سيشهد في العام 2021 اغتيالات جديدة.

وقالت إنّ هناك رؤساء غير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصابون بفيروس "كورونا" ومنهم قادة عرب ولن ينجوا منه.

تفاصيل أكثر من المقابلة في الفيديو المرفق.