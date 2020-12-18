مكتبة النيل والفرات تصدر قائمة الكتب المائة الأكثر مبيعاً للعام 2020.. وهذه أبرز العناوين!

أصدرت مكتبة نيل وفرات (www.nwf.com)، وهي أكبر مكتبة عربية على الانترنت، قائمة الكتب المائة الأكثر مبيعاً للعام 2020 والتي إستحوذت على إهتمام القراء العرب حول العالم، وجاءت كالتالي:



- في المرتبة الأولى: كتاب "التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المكنوز" لمؤلفه الدكتور محمد منصور الصادر عن مؤسسة الانتشار العربي، وهو كتاب جديد يركز على أقانيم ثلاثة تعدل مضامين الدراسات التوراتية برمتها، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والأكاديمية.

- في المرتبة الثانية: كتاب "رقصة مع التنانين" لمؤلفه جورج ر. مارتن (ترجمة وتحقيق هشام فهمي) الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر. هو الكتاب الخامس من سلسلة مارتن الشهيرة التي تضم: وليمة للغربان، صدام الملوك، لعبة العروش، عاصفة السيوف، وتنين الجليد. هي سلسلة أدبية ملحمية قائمة على الخيال حققت نجاحات باهرة وحُولت إلى مسلسلات تلفزيونية شهيرة.- في المرتبة الثالثة: كتاب "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" للأديبة التركية العالمية أليف شافاك (ترجمة وتحقيق محمد درويش) الصادر عن دار الآداب والحائز على جائزة "بوكر" للعام 2019. رواية نالت شهرة واسعة تتناول تجربة إفتراضية لعودة العقل البشري لبضع دقائق بُعيد لحظة الوفاة. تُرجمت الرواية إلى عشرات اللغات حول العالم.- في المرتبة الرابعة: كتاب "مهزلة العقل البشري" للدكتور علي الوردي الصادر عن دار الوراق للنشر. يأتي هذا الكتاب بعد كتاب "وعاظ السلاطين" للوردي الذي نال أيضاً شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي. وكلا الكتابين أثارا جدلاً فكرياً عميقاً خصوصاً أن الوردي دعا الوعاظ إلى دراسة متغيرات الكون قبل الوعظ والتأثير على الرأي العام.- في المرتبة الخامسة: كتاب "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية العالمية أليف شافاك أيضاً (ترجمة وتحقيق محمدج درويش) الصادر عن دار الآداب، وهو رواية أدبية تتأثر فيها البطلة بجلال الدين الرومي ومعلمه الصوفي شمس التبريزي. نالت هذه الرواية جوائر أدبية عديدة، كما تُرجمت إلى عشرات اللغات حول العالم.أما الكتب الأخرى التي حلت في المراكز اللاحقة في قائمة "نيل وفرات"، فهي: كتاب "أرض الميعاد" للكاتب حسين يونس الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في المرتبة السادسة، كتاب "البلاء الشديد والميلاد الجديد: أربعة عشر عاماً في غوانتانامو" للكاتب فايز الكندري الصادر عن "جسور" للترجمة والنشر في المرتبة السابعة، كتاب "اربعون" للمؤلف أحمد الشقيري الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في المرتبة الثامنة، كتاب "متاهة الأرواح" للمؤلف كاراوس زافون (ترجمة معاوية عبد المجيد) الصادر عن منشورات الجمل في المرتبة التاسعة، وكتاب "مقتل الكومنداتور" للمؤلف هاروكي موراكامي (ترجمة ميسرة عفيفي) الصادر عن دار الآداب في المرتبة العاشرة.