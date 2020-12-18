17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مكتبة النيل والفرات تصدر قائمة الكتب المائة الأكثر مبيعاً للعام 2020.. وهذه أبرز العناوين!
Lebanon 24
18-12-2020
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت مكتبة نيل وفرات (www.nwf.com)، وهي أكبر مكتبة عربية على الانترنت، قائمة الكتب المائة الأكثر مبيعاً للعام 2020 والتي إستحوذت على إهتمام القراء العرب حول العالم، وجاءت كالتالي:
- في المرتبة الأولى: كتاب "التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المكنوز" لمؤلفه الدكتور محمد منصور الصادر عن مؤسسة الانتشار العربي، وهو كتاب جديد يركز على أقانيم ثلاثة تعدل مضامين الدراسات التوراتية برمتها، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والأكاديمية.
- في المرتبة الثانية: كتاب "رقصة مع التنانين" لمؤلفه جورج ر. مارتن (ترجمة وتحقيق هشام فهمي) الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر. هو الكتاب الخامس من سلسلة مارتن الشهيرة التي تضم: وليمة للغربان، صدام الملوك، لعبة العروش، عاصفة السيوف، وتنين الجليد. هي سلسلة أدبية ملحمية قائمة على الخيال حققت نجاحات باهرة وحُولت إلى مسلسلات تلفزيونية شهيرة.
- في المرتبة الثالثة: كتاب "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" للأديبة التركية العالمية أليف شافاك (ترجمة وتحقيق محمد درويش) الصادر عن دار الآداب والحائز على جائزة "بوكر" للعام 2019. رواية نالت شهرة واسعة تتناول تجربة إفتراضية لعودة العقل البشري لبضع دقائق بُعيد لحظة الوفاة. تُرجمت الرواية إلى عشرات اللغات حول العالم.
- في المرتبة الرابعة: كتاب "مهزلة العقل البشري" للدكتور علي الوردي الصادر عن دار الوراق للنشر. يأتي هذا الكتاب بعد كتاب "وعاظ السلاطين" للوردي الذي نال أيضاً شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي. وكلا الكتابين أثارا جدلاً فكرياً عميقاً خصوصاً أن الوردي دعا الوعاظ إلى دراسة متغيرات الكون قبل الوعظ والتأثير على الرأي العام.
- في المرتبة الخامسة: كتاب "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية العالمية أليف شافاك أيضاً (ترجمة وتحقيق محمدج درويش) الصادر عن دار الآداب، وهو رواية أدبية تتأثر فيها البطلة بجلال الدين الرومي ومعلمه الصوفي شمس التبريزي. نالت هذه الرواية جوائر أدبية عديدة، كما تُرجمت إلى عشرات اللغات حول العالم.
أما الكتب الأخرى التي حلت في المراكز اللاحقة في قائمة "نيل وفرات"، فهي: كتاب "أرض الميعاد" للكاتب حسين يونس الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في المرتبة السادسة، كتاب "البلاء الشديد والميلاد الجديد: أربعة عشر عاماً في غوانتانامو" للكاتب فايز الكندري الصادر عن "جسور" للترجمة والنشر في المرتبة السابعة، كتاب "اربعون" للمؤلف أحمد الشقيري الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في المرتبة الثامنة، كتاب "متاهة الأرواح" للمؤلف كاراوس زافون (ترجمة معاوية عبد المجيد) الصادر عن منشورات الجمل في المرتبة التاسعة، وكتاب "مقتل الكومنداتور" للمؤلف هاروكي موراكامي (ترجمة ميسرة عفيفي) الصادر عن دار الآداب في المرتبة العاشرة.
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
09:45 | 2020-12-18
18/12/2020 09:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
12:00 | 2020-12-18
18/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
13:01 | 2020-12-18
18/12/2020 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
09:00 | 2020-12-18
18/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا
Lebanon 24
أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا
20:00 | 2020-12-17
17/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
18:00 | 2020-12-18
منذ قرون خلت.. لهذا نتكلّم بالعامية لا الفصحى
15:00 | 2020-12-18
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
12:00 | 2020-12-18
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
09:00 | 2020-12-18
بحساب الأرقام.. هذا ما يخبّئه العام 2021!
05:59 | 2020-12-18
برجك اليوم
23:00 | 2020-12-17
دفع تعويضاً بنحو 2700 دولار بسبب إهانة امرأة على "واتساب"
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
18/12/2020 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact