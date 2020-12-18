أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!

يصف الكثير من مواليد الابراج العام 2020 بأنه عام الاحداث السيئة وغير السارة. وفي المقابل يشير الفلك الى ان النصف الثاني من شهر كانون الاول قد يكون بمثابة صندق المفاجآت السارة بالنسبة الى مواليد 5 ابراج.يعتبر مولود الحمل من اكثر مواليد الابراج تأثراً بأحداث العام 2020، فقد مني ببعض الخسارات غير المتوقعة. كما انه عاش حالة من القلق بشأن المقربين منه. ولهذا لم تعرف ايامه الكثير من الهدوء وغالباً ما غزته الافكار السلبية. لكن يبدو ان عليه ترقب النهاية السعيدة في النصف الاخير من شهر كانون الاول ديسمبر. وفي هذا السياق قد تسير الامور على نحو ما يريد على المستوى المهني وقد يستعيد استقراره في الحياة الاسرية. ومن الممكن ان يجمع انفاسه بعد ايام عصيبة شهدت الكثير من التحولات غير الجيدة.لم يتمكن مولود الجوزاء في الآونة الاخيرة من التحكم بانفعالاته. وهو ما نتج عن بعض الظروف العصيبة وادى الى حدوث بعض الخلافات وسوء الفهم على مستوى حياته العاطفية. لكن النصف الثاني من هذا الشهر يمكن ان يعيد التوازن الى حياته. فقد يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العديد من الاهداف المؤجلة. وقد يقوم ببعض الخطوات الجريئة التي يمكن ان تمكنه من تخطي بعض العقبات.يتميز مولود الميزان بالقدرة على الصمود والتحمل رغم انه يعاني في بعض الاحيان من التوتر وتقلب المزاج. ويبدو انه من اكثر مواليد الابراج حظاً في النصف الثاني من كانون الاول ديسمبر 2020. فقد تعده هذه المرحلة بالعديد من الاخبار السارة وخصوصاً على المستوى المهني والعائلي. ليس عليه اذاً سوى الانتظار لمدة قصيرة جداً. وبالنسبة اليه حان وقت الحصول على الفرصة المهمة وعلى تحقيق التغيير الجذري.قد يكون هذا المولود من الاكثر قدرة على تصحيح الاخطاء وعلى استعادة زمام الامور في حياته المهنية والشخصية. ولهذا قد يتمكن من تنفيذ بعض المخططات التي تؤدي الى تغييرات مهمة جداً. وهذا ما يؤسس لمرحلة مقبلة من النجاح والانجازات. لكن عليه عدم استعجال الامور والتفكير بطريقة منطقية وعقلانية في كل ما يتعلق بالمشاكل التي يمكن ان يواجهها لأن هذا يشكل مفتاح الحل بالنسبة اليه. ومن ابرز ما يمكن ان يفاجئ مولود القوس ايضاً خبر سار قد يتلقاه من احد زملاء العمل او احد المقربين في العائلة. وهذا ما يمكن ان يؤثر على حياته الخاصة بشكل ايجابي قد يلاحظه الكثيرون.قد يكون مولود الدلو من اكثر مواليد الابراج شعوراً بالتغيير في نهاية العام 2020. فقد تتحول حياته بشكل كامل وقد يتخلص من الضغط الذي عاشه في الآونة الاخيرة وخصوصاً على المستوى المهني. كذلك قد يشهد بعض التحولات الايجابية على الصعيد العائلي. فقد يبدأ بقطف بعض الثمار من خلال النجاح الذي يمكن ان يحققه احد افرادها. وهذا ما سيدفعه الى الشعور بالفخر والرضى. كذلك يمكن ان يكون الشهر الاخير من العام بالنسبة اليه فرصة لإحداث الكثير من التغييرات الجذرية في علاقاته الاجتماعية كما يمكن ان تزول علامات التعب عن وجهه نهائياً. وقد يكون من مواليد الابراج الذين سيقدمون المساعدة للآخرين بدلاً من تلقيها.