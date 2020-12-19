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برجك اليوم

Lebanon 24
19-12-2020 | 05:56
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الحمل
يخرج كوكب ساتورن من برج الجدي حيث كان يعاكسك، إلى موقع مناسب لك هو الدلو وتستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب

الثور
يخف الوهج العاطفي قليلاً أياماً قليلة، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب

الجوزاء
كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك

السرطان
يخرج كوكب زحل من برج الجدي بعد أكثر من سنتين ونصف السنة، ويحررك من بعض الأعباء أو من محاسبة خضعت لها طويلاً

الأسد
تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً

العذراء
يخرج كوكب زحل من برج الجدي وينتقل إلى برج الدلو ويحذرك من ارتكاب الأخطاء أو من تحدي بعض السلطات

الميزان
يخرج كوكب زحل من برج الجدي حيث كان يعاكسك، وينتقل إلى برج الدلو وهو موقع يلائمك

العقرب
إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات

القوس
شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة

الجدي
يترك زحل برج الجدي بعدما كان يعرقل عليك الأوضاع في بعض الأحيان، وتتاح أمامك فرصة ذهبية فلا تهدرها

الدلو
الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر

الحوت
يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك
المصدر: السومرية
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