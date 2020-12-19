16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
شاب يتوفى بعيد ميلاده بسبب مزحة من أصدقائه
Lebanon 24
19-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت مزحة بوفاة بريطاني يبلغ من العمر ثلاثين عاما، كان يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه.
فخلال احتفال سايمون هولدر، بعيد ميلاده الثلاثين، على متن قارب، قام أصدقاؤه برميه في الماء.
ليسبح عائدا إلى القارب إلا أنه علق بمروحته، ولم يستطع أصدقاؤه تخليصه سوى بعد إيقاف القارب، ليسارعوا بطلب النجدة.
لينقل هولدر إلى المستشفى مصابا بجروح في ساقه، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، وتوفي بسبب فقدان الدم.
حققت الشرطة في المأساة وخلصت إلى أن وفاة هولدر كانت حادثا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
11:18 | 2020-12-19
19/12/2020 11:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
12:00 | 2020-12-19
19/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2020-12-19
شركة طيران روسية تبدأ رحلات "دون وجهة"
21:00 | 2020-12-19
سقط من الطابق الثالث عشر وبقي حيّاً... المشهد يخطف الأنفاس
18:00 | 2020-12-19
العثور على "سفينة مهجورة" محملة بكمية كبيرة من الكوكايين
12:00 | 2020-12-19
بعد تلقيها لقاح "كورونا".. فيديو يرصد ما حدث لممرضة أميركية
09:00 | 2020-12-19
مات وترك ثروة خفية.. والبحث جار عن الورثة
05:56 | 2020-12-19
برجك اليوم
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 23:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 23:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 23:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact