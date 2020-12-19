شاب يتوفى بعيد ميلاده بسبب مزحة من أصدقائه

تسببت مزحة بوفاة بريطاني يبلغ من العمر ثلاثين عاما، كان يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه.فخلال احتفال سايمون هولدر، بعيد ميلاده الثلاثين، على متن قارب، قام أصدقاؤه برميه في الماء.ليسبح عائدا إلى القارب إلا أنه علق بمروحته، ولم يستطع أصدقاؤه تخليصه سوى بعد إيقاف القارب، ليسارعوا بطلب النجدة.لينقل هولدر إلى المستشفى مصابا بجروح في ساقه، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، وتوفي بسبب فقدان الدم.حققت الشرطة في المأساة وخلصت إلى أن وفاة هولدر كانت حادثا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".