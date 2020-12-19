شركة طيران روسية تبدأ رحلات "دون وجهة"

أعلنت شركة "بوبيدا" الروسية للطيران منخفض التكلفة أنها ستبدأ رحلات "دون وجهة".وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الإخبارية، قالت متحدثة باسم الشركة التي تعد فرعا من مجموعة "إيروفلوت" بشركات الطيران الروسية: "لسنا نحن الذين اخترعنا هذا النوع من الرحلات، فالحديث يدور عن اتجاه عالمي قررت شركتنا (بوبيدا) دعمه. هناك مسافرون مستعدون لركوب الطائرة حبا للسفر، لأنهم يجدون في ذلك متعة، وهي متعة بالنسبة لنا أيضا. وسوف ننفذ في هذه المرحلة رحلتين تجريبيتين خاصتين من موسكو إلى موسكو".وأضافت المتحدثة أن التذاكر للرحلتين اللتين سيتم تنفيذهما فوق المدن الروسية القديمة المعروفة تحت اسم "الطوق الذهبي"، تم بيعها خلال دقائق معدودة.وأشارت إلى أن الشركة تنظر حاليا في طلبات من مختلف مناطق البلاد التي أعربت سلطاتها عن رغبتها في تنظيم رحلات جوية مماثلة في مدنها.