"سفاح تويتر" يقبل الإعدام ولكن.. الزواج قبل تنفيذ الحكم!

في واقعة غريبة، أعلن "سفاح" ياباني محكوم بالإعدام لقتله 9 أشخاص في 2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر "تويتر"، أنّه لا يعتزم استئناف الحكم لكنّه يرغب في الزواج قبل إعدامه.وكانت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو حكمت الثلاثاء بالإعدام على تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل 9 أشخاص التقاهم عبر شبكات التواصل التواصل الاجتماعي، وعمد إلى تقطيع أوصال جثثهم.وكان السفاح شيرايشي يختار ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 عاماً و26 من أصحاب الميول الانتحارية، ويستدرجهم عبر "تويتر" بعد أن يوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.ومع أن محامي شيرايشي كانوا بدأوا بالإعداد للطعن في الحكم، إلا أنّه صرّح لصحيفة "ماينيشي شينبون" المحلية بأنّه ليس في وارد الاستئناف، ورأى أنّ الحكم "بديهي" مؤكداً أنه لم يكن متوتراً لدى النطق به.