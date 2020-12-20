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منوعات
حادثة مروّعة.. أطلقت النار على طفليْها ثمّ انتحرت!
Lebanon 24
20-12-2020
|
12:00
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أقدمت أمٌّ أميركية على الانتحار بعد إطلاقها النار باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها وإصابة ابنتها بجروح بالغة في حادثة مرّوعة هزّت ولاية تكساس.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ الأميركية، تشيلسي دود، كتبت قبل يومين من الحادثة على صفحتها في "فيسبوك": "أتمنى لكم جميعاً أن تجدوا السلام".
وأفادت شرطة المدينة بأنّه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل بإحدى ضواحي ولاية تكساس، وتحديداً بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأنّ تشيلسي دود (43 عاماً) من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها.
وذكرت الشرطة أنّ المرأة وابنها (10 سنوات)، توفيا في مكان الحادث، في حين لفتت الشرطة إلى أن ابنة تشيلسي دود، (16 عاماً) كانت لا تزال واعية، وتتنفس في مكان الحادث.
وأوضحت أنّه تم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة، وهي مصابة بعيار ناري يهدّد حياتها، وصدر أمر بتشريح الجثتين، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء إطلاق النار.
المصدر: سكاي نيوز
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