ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)

أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعاتها للعام 2021 عبر قناتها على "يوتيوب".

وقالت فرح ان عام 2021 يعتبر فلكياً عاما مفصليا لالتقاء جوبيتير وأورانوس في برج الدلو حيث تثور شعوب وتندلع حروب وتشتد الأزمات الاقتصادية وقد نشهد وباءاً جديداً أو انتشاراً أوسع لفيروس كورونا، لكن ذلك سيجعل شعوب العالم تتحد وتطلق مبادرات إنسانية وصرخات تطالب بالحرية والعدالة ضد الرأسمالية، مشيرة إلى انه شبيه بعام 1978.

واكدت فرح ان أول شهرين من العام هما شهران صعبان.

وأكدت انه بعض البلدان تشهد ثورة لتنقدم نحو نظام جديد ولبنان ليس بعيد عن هذا الإتجاه.

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو