15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قطعت رأس بومة فانتهت حياتها بعد 6 أشهر... اليكم الرواية المخيفة
Lebanon 24
20-12-2020
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة يعتقد أنها وقعت لسبب انتقامي، قتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو، وهي تقطع رأس بومة.
وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عاما، رميا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأشار تقرير للشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قبل مسلحين اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.
ونقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم، إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى.
لم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقا، كما أن لديها سجلا إجراميا في مجال الإتجار بالمخدرات.
وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.
وتلقت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
22:00 | 2020-12-20
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
17:00 | 2020-12-20
مدونة شهيرة تفارق الحياة أثناء إجازتها في جزر الكناري.. هذه آخر كلماتها
15:00 | 2020-12-20
جريمة قتل تقشعر لها الأبدان.. طُعنت على يد شقيقيها لأنها "فتاة"؟!
15:00 | 2020-12-20
في مصر.. فيديو متداول عن طفل يتعرّض للتعذيب من قبل والديه والسلطات توضح
12:00 | 2020-12-20
حادثة مروّعة.. أطلقت النار على طفليْها ثمّ انتحرت!
10:30 | 2020-12-20
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 01:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact