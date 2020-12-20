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مدونة شهيرة تفارق الحياة أثناء إجازتها في جزر الكناري.. هذه آخر كلماتها

Lebanon 24
20-12-2020 | 17:00
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توفيت المدونة الألمانية ونجمة "إنستغرام" يوسي ماريا أثناء إجازتها في جزر الكناري عن عمر يناهز 24 عاماً.

وبحسب موقع "20 دقيقة" الألماني، فإن حالة المدونة ساءت وهي على متن الطائرة وفارقت الحياة وهي نائمة بين يدي صديقتها.

وأضاف أن سبب الوفاة راجع إلى فقدان ماريا للشهية، والذي كانت تعاني منه في السنوات الأخيرة.

 

وكتبت المدونة قبل أيام قليلة من وفاتها، أنها لا تريد أن تكون من بين هؤلاء العشرة في المائة، الذين لا يستطيعون التغلب على مرض فقدان الشهية ويموتون في النهاية بسببه.

وكتبت والدة ماريا عبر صفحتها في "إنستغرام": "لقد أعجبنا بك حتى النهاية، وشاهدنا صراعك مع هذا المرض الخطير، وكان علينا أن نشاهدك بلا حول ولا قوة وأنت تخسرين هذه المعركة".

ولم تتكتم المدونة في حياتها عن مرضها وحثت المشتركين على عدم التكتم عن مشاكلهم، ودعتهم إلى ضرورة حلها.

 
المصدر: روسيا اليوم
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