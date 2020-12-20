مدونة شهيرة تفارق الحياة أثناء إجازتها في جزر الكناري.. هذه آخر كلماتها

توفيت المدونة الألمانية ونجمة "إنستغرام" يوسي ماريا أثناء إجازتها في جزر الكناري عن عمر يناهز 24 عاماً.

وبحسب موقع "20 دقيقة" الألماني، فإن حالة المدونة ساءت وهي على متن الطائرة وفارقت الحياة وهي نائمة بين يدي صديقتها.

وأضاف أن سبب الوفاة راجع إلى فقدان ماريا للشهية، والذي كانت تعاني منه في السنوات الأخيرة.