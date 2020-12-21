الحمليدعوك هذا اليوم إلى الهدوء والابتسامة وبيشر بعلاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغيرهاالثوريحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمالالجوزاءيتحدّث هذا اليوم عن فرص جديدة في طريقها إليك، ولا سيما على الصعيد الشخصيالسرطانيحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداًالأسدتسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتكالعذراءتهتمّ بقضيّة أو بشأن إحدى الشركات، ثم ترتاح للتطورات اعتباراً من هذا اليوم، تتعاون مع المحيطين بك، وربما تتبع طريقة أحدهمالميزانيحمل إليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولكالعقربيضعك هذا اليوم في موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلكالقوسيعدك هذا اليوم بحدث مميز ويساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمةالجدييمنحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتيازالدلوإحذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العملالحوتعليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه