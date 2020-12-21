20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أزمة بسبب ارتفاع أعداد الأفاعي.. والحلّ بتناول لحومها في المطاعم!
Lebanon 24
21-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبحث المسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية عن حلّ لأزمة الأفاعي التي بات عددها يهدد التوازن البيئي، إلا أنّ أحد الحلول المطروحة أخيراً هو تناول لحوم هذه الأفاعي ضمن قوائم الطعام في النطاعم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فمن الحلول المقترحة حالياً للحدّ من تنامي أعداد الأفاعي في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، إدراجها في قوائم الطعام، وقد شكّلت هيئة الأسماك والحياة البرية ولجنة الصحة في فلوريدا، لجنة مشتركة لدراسة سلامة تناول "لحوم الثعابين".
وبحسب المسؤولين، فإنّ الدراسة في حال تأكيدها سلامة تناول لحوم الأفاعي من قبل البشر، ستساعد على حماية الحياة البرية في الولاية التي تنامى فيها أعداد الثعابين بشكل كبير لدرجة أنه قد بات قريباً من الخروج عن السيطرة.
ومن الأمور التي ينبغي على اللجنة التركيز عليها، قياس مستوى الزئبق في لحوم الثعابين، لتحديد إمكانية تناولها من عدمه، علماً أن العلماء سيختبرون 6 آلاف ثعبان لتقييم المخاطر.
المصدر:
سكاي نيوز
الأكثر قراءة
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
20:20 | 2020-12-20
20/12/2020 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
20:06 | 2020-12-20
20/12/2020 08:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
19:14 | 2020-12-20
20/12/2020 07:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
22:00 | 2020-12-20
20/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2020-12-21
فقدت ليترين من الدماء.. كورونا يحرم أم من الولادة الطبيعية
09:00 | 2020-12-21
مضطرب عقليا "يتمشى" في الشوارع.. وتحذير من كارثة
05:56 | 2020-12-21
برجك اليوم
22:00 | 2020-12-20
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
18:00 | 2020-12-20
قطعت رأس بومة فانتهت حياتها بعد 6 أشهر... اليكم الرواية المخيفة
17:00 | 2020-12-20
مدونة شهيرة تفارق الحياة أثناء إجازتها في جزر الكناري.. هذه آخر كلماتها
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 16:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact