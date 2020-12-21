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أزمة بسبب ارتفاع أعداد الأفاعي.. والحلّ بتناول لحومها في المطاعم!

Lebanon 24
21-12-2020 | 15:00
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يبحث المسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية عن حلّ لأزمة الأفاعي التي بات عددها يهدد التوازن البيئي، إلا أنّ أحد الحلول المطروحة أخيراً هو تناول لحوم هذه الأفاعي ضمن قوائم الطعام في النطاعم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فمن الحلول المقترحة حالياً للحدّ من تنامي أعداد الأفاعي في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، إدراجها في قوائم الطعام، وقد شكّلت هيئة الأسماك والحياة البرية ولجنة الصحة في فلوريدا، لجنة مشتركة لدراسة سلامة تناول "لحوم الثعابين".
 
وبحسب المسؤولين، فإنّ الدراسة في حال تأكيدها سلامة تناول لحوم الأفاعي من قبل البشر، ستساعد على حماية الحياة البرية في الولاية التي تنامى فيها أعداد الثعابين بشكل كبير لدرجة أنه قد بات قريباً من الخروج عن السيطرة.

ومن الأمور التي ينبغي على اللجنة التركيز عليها، قياس مستوى الزئبق في لحوم الثعابين، لتحديد إمكانية تناولها من عدمه، علماً أن العلماء سيختبرون 6 آلاف ثعبان لتقييم المخاطر.
المصدر: سكاي نيوز
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