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بركان ضخم يثور في الولايات المتحدة (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2020 | 23:00
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نقلاً عن مرصد بركان هاواي، إن بركان كيلويا اندلع في جزيرة هاواي الكبيرة.

وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018 لكنه ظل "صامتا" منذ ذلك الحين حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط. اكتشف المرصد توهجًا داخل فوهة البركان في حوالي الساعة 9:30 مساءً. 
تصاعد الموقف بسرعة وتم تعيين رمز اللون الأحمر للثوران، وهو أعلى مستوى استشاري ممكن للطيران، بينما تم تغيير مستوى التنبيه إلى "تحذير".

ظهرت صور ومقاطع فيديو للثوران على الإنترنت، حيث شوهدت أبخرة من الدخان الأسود تتصاعد من فوهة البركان، ملوّنة بظلال برتقالية.
يسجل المرصد نشاطًا زلزاليًا متزايدًا في منطقة البركان منذ أيلول، في وقت سابق من هذا الشهر، سجل الخبراء تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التي لوحظت منذ نهاية ثورانه عام 2018.

في أيار 2018، وقع انفجار بركاني في بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة. وهو واحد من خمسة براكين في جزيرة هاواي الكبيرة وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

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