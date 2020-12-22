فيديو من داخل طائرة منكوبة بعد اصطدامها بالطيور.. شاهدوا ردة فعل الطيار

أظهر طيار في سلاح الجو التابع للجيش الصيني مهاراته في إبعاد طائرته المنكوبة عن مجمع سكني بعد اصطدامها بالطيور، مما أدى إلى توقف المحرك عن العمل.



وأظهرت بيانات الصندوق الأسود التي تم اكتشافها بعد التحطم، أن الطيار أبعد طائرته عن المناطق السكنية عدة مرات خلال 37 ثانية من التحليق وقد قفز من الطائرة قبل ثلاث ثوانٍ من تحطمها.