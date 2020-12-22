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على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:00
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اضطر رجال إطفاء أميركيون إلى تصوير رجل يرتدي بدلة بابا نويل عالقا في خطوط الكهرباء.

 

 وتعود القصة إلى أن الولايات المتحدة قررت إرضاء سكان مدينة ريو ليندا، الواقعة في مقاطعة ساكرامنتو، كاليفورنيا، عندما طالبوا بوجود سانتا كلوز وتوزيع الهدايا، وفقا لموقع "9news".

 

وتقول خدمة الأخبار الوطنية لشبكة "Nine Network" أن: "الرجل ارتدى زيا لشخصية سانتا كلوز للتحضير لاحتفال رأس السنة الجديدة وطار بهذا الشكل فوق المنطقة على متن طائرة شراعية آلية، ووزع الحلوى على الأطفال وخلق مزاجا احتفاليا، لكنه تورط وتحاصر في الخطوط الكهربائية".

 

وتتابع خدمة الأخبار الوطنية بالقول: "لإنقاذ سانتا كلوز، كان على الناس في الشارع الاتصال بفرقة الإطفاء، والتي ساعدت بدورها الرجل في النهاية على النزول إلى الأرض".

 

 

وكما أكدت الشرطة المحلية لسكان المدينة، نتيجة للحادث، فإن سانتا لم يصب بأذى وصرحت: "أراد فقط الاستمتاع قليلا قبل العطلة"، حسبما ذكرت المجموعة الرسمية لشرطة سكرامنتو على "فيسبوك".

المصدر: سبوتنيك

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