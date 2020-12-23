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شوكولا عمرها 120 عاما.. وتناولها ممكن!

Lebanon 24
23-12-2020 | 09:00
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حتى بعد مرور قرن و20 عاما على صنعها، إلا أن ألواحا من شوكولا "كادبوري" صالحة إلى درجة كبيرة ويمكن تناولها.

وذكرت وسائل إعلام في أستراليا أن موظفي المكتبة الوطنية الأسترالية اكتشفوا ألواح الشوكولا في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون.
وتعود الشوكولا إلى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب "البوير".
وبقاء الحلوى البنية اللون على حالها تقريبا مفاجأة بالنسبة إلى مختبر المكتبة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود:" كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولا".
وكتب على ألواح الشوكولا "أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا".
 
وصنعت شركة "كادبوري" الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنغهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.
 
ويعتقد أن الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولا من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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