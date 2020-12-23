"لعبة فيروس كورونا".. ابتكارٌ مميّز لـ 4 شقيقات في فترة الإغلاق! (صور)

قرّرت 4 شقيقات ألمانيات استغلال الوقت الطويل الذي أمضينه داخل البيت في خلال مدة الإغلاق الأول في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ، باختراع لعبة لوحية لفيروس "كورونا"، تُباع منها آلاف النسخ حالياً.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإنّ اللعبة التي ابتكرتها الشقيقات الـ 4 من عائلة شوادرلاب، يمكن لما يصل إلى 4 لاعبين يتنافسون فيها على شراء كل المواد الغذائية المدرجة على قائمة تسوّق جارٍ لهم مُسن لا يخرج من بيته بسبب الفيروس.





ويجمع اللاعبون أوراق اللعب ويتبادلونها، والفائز هو الذي يوصل كل المواد أولا. وتتضمن العقبات على طول طريق اللعب مواجهة الفيروس الذي يتسبب في إدخال اللاعب للحجر الصحي أو اكتشاف أن اللاعبين الآخرين سبقوا بالفعل وجمعوا كل المعكرونة أو ورق الحمام.





وقالت سارة (20 عاماً) لتلفزيون "رويترز"، من منزل الأُسرة بمدينة فيسبادن في غرب ألمانيا: "المبدأ الأساسي هو التضامن. ويمكن لكل لاعب أن يقرر أن يتعاون مع الآخرين... أو أن يصّعب الأمر عليهم بإغلاق طريقهم بالفيروسات".



وعكفت الأخوات على ابتكار اللعبة معظم الأمسيات خلال فترة إغلاق الربيع وكنّ يضفن لها بشكل تدريجي معلومات حول الوباء يعرفنها من نشرات الأخبار. وقالت سارة (20 عاماً) لتلفزيون "رويترز"، من منزل الأُسرة بمدينة فيسبادن في غرب ألمانيا: "المبدأ الأساسي هو التضامن. ويمكن لكل لاعب أن يقرر أن يتعاون مع الآخرين... أو أن يصّعب الأمر عليهم بإغلاق طريقهم بالفيروسات".وعكفت الأخوات على ابتكار اللعبة معظم الأمسيات خلال فترة إغلاق الربيع وكنّ يضفن لها بشكل تدريجي معلومات حول الوباء يعرفنها من نشرات الأخبار.