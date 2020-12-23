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مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2020 | 18:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفطر القلوب يظهر مسعفاً في تايلاند وهو يضغط بيديه على صدر دغفل (صغير الفيل) لإنعاشه بعد أن صدمته دراجة نارية.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "تلغراف"، فقد نفذ المسعف الذي يدعى مانا سريفيت، إسعافات إنعاش القلب بالتدليك عشرات المرات خلال عمله مسعفاً منذ 26 عاماً، لكنه لم ينقذ من قبل أي فيل.

واستغاث المارة بمانا، وهو خارج ساعات عمله الرسمية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد خلال تنقله على الطريق، ليتمكّن بنجاح من إنعاش فيل صغير صدمته دراجة نارية أثناء عبوره الطريق مع قطيع في إقليم تشانتابوري شرق البلاد.

وفي مقطع للفيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تايلاند، يظهر مانا وهو يضغط بيديه على صدر الفيل الصغير الراقد على جنبه بينما يقوم زملاء له على بعد أمتار بإسعاف سائق الدراجة الملقى على الأرض.
 
وأظهر الفيديو تعافي الفيل الصغير والسائق، حيث لم يصب أي منهما بجروح خطرة.

وقال مانا: "إنها ردة الفعل التلقائية أن أنقذ الأرواح لكنني كنت قلقاً طوال الوقت لأنني كنت أسمع صوت الأم وباقي الأفيال تنادي الصغير".
 
وتابع: "افترضت أين يمكن أن يكون قلب الفيل بناء على المعلومات التي لدي وعلى مقطع فيديو شاهدته عبر الإنترنت".

وأضاف: "عندما بدأ الفيل الصغير في التحرك أوشكت على البكاء".
 
وتمكن الفيل من الوقوف بعد نحو 10 دقائق ونقل لموقع آخر للعلاج ثم جرت إعادته لمكان قرب موقع الحادث على أمل أن تتمكن أمه من العثور عليه. وقال مانا إنّ الأفيال عادت بسرعة عندما سمعت الأم نداء رضيعها.
 
 
المصدر: سبوتنيك

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