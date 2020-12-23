15
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
يلدا.. تعرف على عيد انتصار النور على الظلام لدى الأكراد
Lebanon 24
23-12-2020
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت مختلف مدن إقليم كردستان في العراق، خاصة العاصمة الثقافية، السليمانية، بليلة يلدا، وتعني باللغة السريانية الولادة، وتقع في يوم الحادي والعشرين من كانون الأول، حيث نظم في قصر الفن في المدينة مهرجان فني وغنائي حاشد امتد لساعات متأخرة من الليل في تقليد كردي موغل في القدم.
وتدشن يلدا كأطول ليلة في السنة، قدوم فصل الشتاء وبدء العد العكسي لحلول فصل الربيع بما يحمله من معاني الفرح والصفاء والضياء والتجدد.
وتحتل هذه الليلة في الميثولوجيات الخاصة بالشعوب وثقافاتها المتعددة، ومنها الكرد، مكانة تكاد تكون مقدسة كونها ليلة ميلاد النهار والشمس، وانتصار الخير والنور على الشر والظلام، بحسب المعتقدات القديمة.
ويبقى الثابت على مر العصور أنها ليلة ملؤها الاحتفال والغناء والرقص والمرح والتفاؤل وتلاوة الأشعار وسرد القصص والسهر حد ساعات الفجر الأولى، حيث تجتمع في كردستان العائلات وفق طقوس أشبه ما تكون بطقوس الأعياد، لتبدأ جلسات السمر والقيل والقال وحديث الذكريات والموائد الشعبية الخاصة بهذه الليلة الباردة طقسا، لكن اللاهبة تواصلا وتسامرا وكسرا لروتين ليالي الشتاء الباردة والكئيبة.
ويقول زينو عبد الله، الأستاذ في كلية اللغات في جامعة السليمانية، في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "في المناطق الكردستانية الخاضعة للدولة العثمانية، تم حظر ومنع هذا الاحتفال تحت ستار الدين لكن الهدف كان يندرج حقيقة في سياق سلخ الكرد عن ثقافتهم وهويتهم وتقاليدهم التاريخية".
ويضيف: "لهذا الاحتفال خلفية تاريخية وثقافية ترتكز إلى الزرادشتية التي كان يتم وفقها إحياء هذه الليلة وتقديرها من زاوية تغلب النور على الظلام، حيث يعود النهار اعتبارا من هذه الليلة كي يطغى يوما بعد يوم على الليل، قاضما من ساعاته لصالح نور الشمس".
ويضيف: "لطالما انعكست هذه الليلة في قصائد وأشعار وكتابات الشعراء والأدباء الكرد كونها من المناسبات الرئيسية التي يحتفل بها الشعب الكردي".
ويذكر أن معظم شعوب الأرض في مشارقها ومغاربها من المكسيك إلى الدنمارك وصولا للصين.. تحتفي كل على طريقته بهذه المناسبة وبدء الانقلاب الشتوي الذي يقود في المحصلة إلى الربيع والشمس وما يعدان به ويحملانه من طاقة ايجابية وجمالية تبدد وجوم البرد والظلام الدامس والشتاء حيث غضب الطبيعة العاصف.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
10:30 | 2020-12-23
23/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
10:16 | 2020-12-23
23/12/2020 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم ياخور يودّع إبنه ورسالة مؤثرة من زوجته (صورة)
Lebanon 24
باسم ياخور يودّع إبنه ورسالة مؤثرة من زوجته (صورة)
06:00 | 2020-12-23
23/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2020-12-23
الزرافة "سنسن" تجد عريسا.. ومصر تتابع الحدث السعيد
18:00 | 2020-12-23
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
15:00 | 2020-12-23
"لعبة فيروس كورونا".. ابتكارٌ مميّز لـ 4 شقيقات في فترة الإغلاق! (صور)
12:00 | 2020-12-23
عندما علق "سانتا كلوز" على عامود الكهرباء! (فيديو)
09:00 | 2020-12-23
شوكولا عمرها 120 عاما.. وتناولها ممكن!
05:56 | 2020-12-23
برجك اليوم
فيديو
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
21:00 | 2020-12-23
24/12/2020 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-23
24/12/2020 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
24/12/2020 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact