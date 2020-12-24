كانوا يستعدون لدفنه.. ثم حصل المفاجأة!

بعد أن قاربوا على الانتهاء من إجراءات الدفن وتحضير مراسم الجنازة، فوجئ مشيعون في مدينة هندية باستيقاظ المتوفى وعودته إلى الحياة مرة أخرى قبل دقائق من دفنه.وتعود القصة إلى وصول بلاغ من سكان منطقة تشيتور الهندية إلى السلطات المحلية، يفيد بعثورهم على رجل فاقد للوعي في إحدى القرى المحلية، وظل على تلك الحالة مدة يومين كاملين.وأعلنت السلطات المختصة وفاة الرجل بعد فحصه، لكن المفاجأة كانت أثناء التحضير لدفنه في ضواحي القرية، استعاد الرجل وعيه فجأة، وسط دهشة الجميع قبل دقائق فقط من دفنه.وأكدت صحيفة "سمايام" الهندية، أن الرجل تم نقله على الفور إلى المستشفى لإسعافه، لكن يبدو أنه كان متمسكا بالموت، إذ فارق الحياة في اليوم التالي.