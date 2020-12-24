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استعان بمصيدة فئران ليوقع صديقته "السارقة" بالفخّ!

Lebanon 24
24-12-2020 | 15:00
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تمكّن أحد سكان مدينة أومسك الروسية من اكتشاف هوية سارق المال والمجوهرات من خزنة منزله، بعدما قام بتركيب مصيدة فئران في الخزنة.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الخدمة الصحافية لمكتب المدعي العام في مدينة أومسك، فقد قامت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا بزيارة صديقها وفتحت الخزنة وسرقت 50 ألف روبل (ما يعادل 650 دولاراً) وسوارًا ذهبيًا بقيمة 60 ألف روبل (780 دولاراً) مستغلة نوم صاحب المنزل.
وبحسب المكتب الصحافي، فقد اكتشف صاحب المنزل الأمر في اليوم التالي، وللتأكد من هوية السارق، قام بوضع مصيدة فئران في الخزانة ودعا صديقته إلى المنزل وتظاهر بالنوم. ليمسكها بالجرم المشهود ويوقعها بالفخّ أثناء محاولتها تكرار السرقة.

وبعد التحقيقات اعترفت المرأة بارتكابها السرقة وحكم عليها بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
المصدر: سبوتنيك
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