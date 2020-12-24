منوعات

بسبب قيود "كورونا".. زجاجات هواء للمغتربين تحمل "رائحة أوطانهم"!

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-777866-637444042892418277.jpg
Doc-P-777866-637444042892418277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتكرت شركة حيلة تجعل البريطاني المغترب يتنفس هواء وطنه فعلياً حيث أعلنت عن بيع زجاجات من الهواء الأصلي النقي من إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد جاءت فكرة شركة "My Baggage" لإعادة التوطين، بعد أن وجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم محاصرين بعيداً عن وطنهم بسبب قيود السفر المتغيرة والمفروضة نتيجة لوباء "كورونا"، كما أدت السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا إلى عزل البلاد من قبل العديد من الدول، ما يعني أن عدداً كبيراً من المقيمين في الخارج حاليا لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب.

ووفقا للصحيفة، فإنّه يمكن شحن زجاجات "هواء نقي" من إنكلترا وإيرلندا وإسكتلندا مقابل 25 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يقارب 33 دولاراً أميركياً.

ويتم تسويق زجاجات "الهواء النقي" كهدية مثالية للبريطانيين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن والذين يعيشون في الخارج خلال فترة الأعياد.
 
 
وقالت الشركة إنّ "الطلبات لا تأتيها من خارج البلاد فقط، بل من داخلها أيضا، على سبيل المثال تلقوا طلبا من رجل من ويلز طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز".
 
كذلك تتوفر عينات من الزجاجات ذات إصدار محدود، يوجد بها هواء مترو أنفاق لندن أو متجر أسماك وبطاطا في نورفولك.
 


وقال الفريق الذي ابتكر هذه الفكرة، إنها مستندة على أبحاث علمية تربط بين حاسة الشم في البشر وبين الذكريات العاطفية، ومن خلال السماح للعملاء بالتقاط نفس عميق من هواء وطنهم فإن ذلك يساعدهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة.

وتأتي الغالبية العظمى من الطلبات من أولئك الذين يشترون الزجاجات كهدايا للأصدقاء أو العائلة الذين يعيشون في الخارج.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2020-12-24
21:00 | 2020-12-24
15:00 | 2020-12-24
12:00 | 2020-12-24
09:00 | 2020-12-24
05:56 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website