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ماذا يخبئ لك برجك في عيد الميلاد؟

Lebanon 24
25-12-2020 | 05:56
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في عيد الميلاد، ماذا يخبئ لك برجك لهذا اليوم؟ 
 
الحمل
يحمل هذا اليوم آمالاً جديدة وانفراجات في بعض المجالات تمتد آثاره الأيجابية لتطال محيطك المهني

الثور
يوم متقلب ومتطلب يجعلك ترتبك بشأن حدث عام يؤثر في حياتك الشخصية وذلك حتى اليوم الأخير من السنة
الجوزاء
يوم رومنسي ودافئ يشعرك بالسعادة والاطمئنان ويوحي بقصة عاطفية تشبه الأحلام، تطرق بابك هذا اليوم

السرطان
يسلط هذا اليوم الضوء على أحوالك المالية، ويشير إلى بداية علاقة عاطفية أو بداية مرحلة جديدة

الأسد
يبشرك الفلك بأيام أخيرة من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة

العذراء
اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون عرضية

الميزان
لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

العقرب
يدخل فينوس برج الجدي ليخف الوهج العاطفي والشخصي الذي لمسته في أوائل الشهر، وعليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك

القوس
العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة
الجدي
تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة

الدلو
عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة

الحوت
يبدو أن الجو واعد ومشرق وغني بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية
المصدر: السومرية
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