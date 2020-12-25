"إنقاذها كان مستحيلاً".. كارثة نفوق جماعية لـ10 حيتان!

سجلت بريطانيا، أمس الخميس، نفوق مجموعة من 10 حيتان، تقطعت بهم السبل قبالة ساحل شرقي مقاطعة يوركشاير في شمال شرق إنكلترا.



واستدعي فريق من خفر السواحل وإنقاذ الحياة البحرية وغواصين إلى الشاطئ بين تونستول وويذرنسي، صباح الخميس، لمساعدة الثدييات، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".



وتم تعليق عملية الإنقاذ لاحقاً بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما كشف متحدث من خفر السواحل أن إنقاذ الحيتان كان مستحيلاً نظراً لحجمها الكبير، إذ يصل طولها لـ20 متر تقريباً، في حين أن وزن الواحدة منها يقدّر بـ80 طناً.

وعانت الحيتان الضالة من سوء التغذية بحسب متحدث من فريق إنقاذ الحياة البحرية، نظرا لكون بحر الشمال بيئة صعبة بالنسبة لحيتان العنبر، إذ تحتوي المياه الضحلة على القليل من الحبار الذي تتغذى عليه هذه الثدييات.