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منوعات
رسالة مختومة منذ 90 عاماً.. ماذا طلب طفل من "بابا نويل"؟
Lebanon 24
25-12-2020
|
16:00
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عثر علماء آثار قبل أيام من أعياد الميلاد، على رسالة لا تزال مختومة، كتبها طفل إلى "سانتا كلوز" (بابا نويل) منذ نحو 90 عاماً وتحديداً في ثلاثينيات القرن الماضي، لكنّه لم يرسلها، وطلب فيها "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة" (لعبة مائدة).
وذكرت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على "فيسبوك": "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".
وعثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال تنقيب أثرية الأسبوع الماضي في مطاحن في ستراسبورغ ومدينة إيلكيرش - غرافنستادن المجاورة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وقد عثروا أيضاً على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضي"، لكنها كلها "في وضع سيّئ بسبب التعفن والقوارض". وتضم هذه القطع صوراً عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.
ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل الموجود في السماء"، الذي أكّد الطفل صاحب الرسالة أنه "يحبه من كل قلبه" مشدداً على رغبته في اعتماد "سلوك حسن لإرضاء أمي وأبي".
وطلب الطفل في الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة" (لعبة مائدة).
المصدر:
سكاي نيوز
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