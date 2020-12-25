جريمة مروعة في غرفة عزل كورونا.. قتل زميله أثناء الصلاة!

اتُهم رجل، يبلغ من العمر 37 عاما، بالقتل وبارتكاب جرائم كراهية لأنه - كما يُدعى - استخدم أنبوبة أكسجين لضرب مريض مصاب بكوفيد حتى الموت في سريره بمستشفى في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت "نيويورك تايمز".

وشعر جيسي مارتينيز بالضيق عندما بدأ الرجل البالغ من العمر 82 عاما، الذي يشاركه الغرفة في المستشفى، الصلاة، بحسب شرطة لوس أنجليس.

ثم ادُعي أن مارتينيز انتزع أنبوبة أكسجين وضرب المريض المسن. ومات الضحية في اليوم التالي.