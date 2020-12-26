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منوعات
قضية هزّت الرأي العام.. اتهام 4 رجال باغتصاب وقتل فتاة!
Lebanon 24
26-12-2020
|
09:00
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في قضية هزّت الرأي العام وأشعلت احتجاجات واسعة في الهند خلال الأشهر الفائتة، وجّهت محكمة هندية، أمس الجمعة، اتهامات إلى 4 رجال باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ القضية تعود إلى شهر أيلول الماضي، حيث كانت الفتاة تعمل في أحد الحقول بقرية حتراس الواقعة بولاية أوتار براديش، حين تعرضت لهجوم من 4 رجال، اعتدوا عليها جنسياً، وقاموا بخنقها.
وعثرت عائلة الفتاة عليها وهي في حال يرثى لها، إذ كانت تنزف، وقد كسر عمودها الفقري، ليقوموا بنقلها إلى المستشفى، حيث توفيت بعد مرور أسبوعين على الحادثة.
وأثارت وسائل الإعلام قضية الفتاة موجهة اتهامات لشرطة الولاية بعدم وصف الجرم المرتكب على أنّه اغتصاب، نظراً لانتماء الضحية لطبقة "الداليت"، وهي الطبقة الدنيا في الهند، والمعروفة سابقاً باسم "المنبوذين"، بينما كان الجناة من طبقة اجتماعية أعلى.
واشتعلت إثر ذلك احتجاجات واسعة عمّت أنحاء الهند، واستجابة لهذه التحركات، أوقفت السلطات عدداً من رجال الشرطة بالولاية بتهم الإهمال والتساهل في التحقيقات المتصلة بالقضية.
وشكلّت الشرطة طوقا أمنياً حول المدينة التي شهدت مقتل الفتاة، ومنعت دخول الصحافة ووسائل الإعلام والسياسيين.
المصدر:
سكاي نيوز
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