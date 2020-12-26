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ليلى عبد اللطيف تضرب مجدداً.. 2021 أسوأ من 2020 والدولار فوق الـ 10 آلاف ونصائح لسياسيين: انتبهوا على حالكم

Lebanon 24
26-12-2020 | 10:30
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حلت "سيدة الإلهام" ليلى عبد اللطيف ضيفة على برنامج "سؤال محرج" مع الإعلامي طوني خليفة الذي يبث عبر "صوت بيروت انترناشيونال" وأطلقت توقعات جديدة .

  

إليكم أبرز ما توقتعه:

 

مصالحة بين الرئيس سعد الحريري وشقيقه بهاء وسيعمل الإثنان لصالح لبنان ، مشيرة إلى ان الدم لن ينقلب إلى يقلب ماء.

 

سليمان فرنجية هو الأقرب إلى الرئاسة

 

دعت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمفتي عبد اللطيف دريان إلى ان ينتبها لصحتهما في الـ 2021 ، لافتة إلى دور بارز سيكون للبطريرك الراعي .

 

العام 2021 سيبتسم للنائب جان عبيد

 

العماد جان قهوجي سيكون بريئاً من الاتهامات الموجهة إليه

 

تظاهرات وفوضى وتغيير في تركيا

 

ولي العهد السعودي الأمير محمد ين سلمان سيكون الرقم واحد في المنطقة العربية والعالم

 

سنة 2021 ستكون سيئة وحتى أسوأ من 2020 لا سيما في أميركا وأوروبا، مشيرة إلى ان أمورا إيجابية ستحصل في لبنان وذلك اعتبارا من شهر حزيران  حيث ستتحول الأمور إلى الأحسن.  

 

العالم سيتخلص من كورونا وسينجح اللقاح وسيكون فعالا

 

سر انفجار مرفأ بيروت لن يكشف

 

 اغتيالات وانفجارات ومحاولات اغتيال في لبنان

 

دعت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن ينتبه إلى صحته وأمنه

 

كما دعت الرئيس ميشال عون لأن ينتبه إلى صحته ولاسيما من كورونا

 

ودعت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ان ينتبهوا لصحتهم

 

لا شيئ يلغي الوزير السابق جبران باسيل، وهو ليس خائفا من شيئ وسيظهر ما له وما عليه

 

أشخاص من الصف الأول سيدخلون إلى السجن في ما يتعلق بقضايا الفساد

 

وزراء ونواب خلف القضبان، وزعامات لبنانية ستختفي عن الساحة

 

الحل والمفتاح بيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وسيكون هناك اتفاقيات بقيادة حزب الله ستكون لصالح لبنان.

 

الدولار سيتخطى الـ 10 آلاف ليرة .

 

دور رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سيكبر

 

الثورة عائدة وبتنظيم أفضل

 

سنة 2021 سنة الحرائق المفتعلة في العالم وشخصيات مهمة في لبنان والعالم قد يختفون أو سيكونون في ذمة الله وهم نحو 20 شخصية .

 

 

 

 

 

 

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