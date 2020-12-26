"معجزة" نجاة زوجين من الموت.. ظلا تحت الماء ساعتين (فيديو)

تمكّن رجال الطوارئ في بريطانيا من إنقاذ زوجين من سيارتهما التي غمرتها المياه لساعتين من الزمن.



وتمت عملية الإنقاذ قرب مدينة نورويتش، شمال شرقي البلاد، وقد نقل بعدها الزوجان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت صحيفة "ميترو" البريطانية عن شهود قولهم، إن الزوجين ظلا ساعتين في المركبة التي سقطت بأحد الأنهار، حتى ظنّ كثيرون ممن هرعوا إلى الموقع بأن السيارة فارغة.



ويبدو أن السيارة كانت محكمة الغلق فلم تتسرب إليها المياه إلا بوتيرة ضعيفة، مما سمح لهما بالتنفس طوال تلك الدقائق الطويلة حتى تم إخراجهما.

ونجح رجال الإنقاذ في إخراج الزوجين بعد تحطيم نافذة السيارة، دون ذكر مزيد من التفاصيل التي تتعلق بوضعهما الصحي.



ووصفت الصحيفة الواقعة والنجاح في إنقاذ الزوجين بوصفها "معجزة أعياد الميلاد"، على حد تعبيرها.



وكانت قوات الإنقاذ في بريطانيا، تلقت سيلا من الاتصالات ، الخميس، بعد تعرض مناطق عديدة في البلاد لأمطار غزيرة، كما حثّت السلطات العائلات في بيدفوردشير على مغادرة منازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للعاصفة "بيلا".